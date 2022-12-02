Otomobil yaya geçidinde 2 kişiye çarptı, 1'inin durumu ağır

02 Aralık 2022 Cuma, 11:38

Feci kaza, 2 Aralık Cuma sabah saatlerinde Pazarkapı Mahallesi’nde meydana geldi.

Rize istikametine seyir halinde olan Eser O. idaresindeki 61 AFN 643 plakalı otomobil, balıkçı hali karşındaki yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Fatma Çakıcı ve Hayati Özer’e çarptı.

YOLA SAVRULDULAR

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 yaya, yaralandı. Yerde yatarak ambulans bekleyen yaralılar için çevredekiler seferber oldu. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastanelere kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Tedaviye alınan yaralılardan Hayati Özer’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.