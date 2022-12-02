Otomobil yaya geçidinde 2 kişiye çarptı, 1'inin durumu ağır
Trabzon'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Fatma Çakıcı (52) ile Hayati Özer (70) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Özer’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Feci kaza, 2 Aralık Cuma sabah saatlerinde Pazarkapı Mahallesi’nde meydana geldi.
Rize istikametine seyir halinde olan Eser O. idaresindeki 61 AFN 643 plakalı otomobil, balıkçı hali karşındaki yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Fatma Çakıcı ve Hayati Özer’e çarptı.
YOLA SAVRULDULAR
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 yaya, yaralandı. Yerde yatarak ambulans bekleyen yaralılar için çevredekiler seferber oldu. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastanelere kaldırdı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Tedaviye alınan yaralılardan Hayati Özer’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Sürücünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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