7 milyon TL'ye satılan aracı 3 otomobil birleştirerek yapmışlar!
Türkiye'de ortalama 7 milyon TL'ye satılan Audi A8 L marka aracın 3 otomobil birleştirilerek yapıldığı ortaya çıktı.
Türkiye'de yüksek vergi nedeniyle yaklaşık 7 milyon TL'ye satılan Audi A8 L marka bir aracın sosyal medyada yayılan görüntüleri yurttaşları şaşkına uğrattı.
Satın aldığı aracı ekspertize götüren şahıs, yapılan incelemede söz konusu aracın 3 arabanın birleşimi ile yapıldığını öğrendi.
O anların videosu ise sosyal medya üzerinde viral oldu.
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