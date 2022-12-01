7 milyon TL'ye satılan aracı 3 otomobil birleştirerek yapmışlar!

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Türkiye'de ortalama 7 milyon TL'ye satılan Audi A8 L marka aracın 3 otomobil birleştirilerek yapıldığı ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2022 Perşembe, 12:21

Türkiye'de yüksek vergi nedeniyle yaklaşık 7 milyon TL'ye satılan Audi A8 L marka bir aracın sosyal medyada yayılan görüntüleri yurttaşları şaşkına uğrattı.

Satın aldığı aracı ekspertize götüren şahıs, yapılan incelemede söz konusu aracın 3 arabanın birleşimi ile yapıldığını öğrendi. 

O anların videosu ise sosyal medya üzerinde viral oldu. 

Audi Araba otomobil

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