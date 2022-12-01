7 milyon TL'ye satılan aracı 3 otomobil birleştirerek yapmışlar!

01 Aralık 2022 Perşembe, 12:21

Türkiye'de yüksek vergi nedeniyle yaklaşık 7 milyon TL'ye satılan Audi A8 L marka bir aracın sosyal medyada yayılan görüntüleri yurttaşları şaşkına uğrattı.

Satın aldığı aracı ekspertize götüren şahıs, yapılan incelemede söz konusu aracın 3 arabanın birleşimi ile yapıldığını öğrendi.

O anların videosu ise sosyal medya üzerinde viral oldu.