İstanbul'da acı olay: Otomobilde intihar etti

Kağıthane'de çalıştığı şirketin aracı ile Seyrantepe Mahallesi'ne gelen Deniz B., henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilin içinde silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

DHA
02 Aralık 2022 Cuma, 07:28
İstanbul'da acı olay: Otomobilde intihar etti
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Seyrantepe Mahallesi Gökdeniz Sokak'ta, 1 Aralık saat 23.30 sıralarında çalıştığı işyerine ait 06 CJY 580 plakalı otomobille sokağa gelen ve otomobili park eden Deniz B. bir süre otomobilde oturduktan sonra, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla kafasına ateş açarak intihar etti.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Deniz B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin otomobilde yaptığı çalışmaların ardından Deniz B.'nin cansız bedeni Seyrantepe Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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