Otomobil yolun karşısına geçmek isteyen baba-oğula çaptı: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli-Alaplı kara yolunun plajlar mevkisinde meydana geldi.

Ereğli'den Alaplı istikametine giden Erdi O. yönetimindeki 67 AFU 302 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Serdar Tekneci (32) ile oğlu Abdullah Selim Tekneci'ye (3) çarptı.

Kazada sürücü Erdi O. ile baba ve oğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.