Otomobilde 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 19 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Otomobilde 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:32

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından dün İzmit ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

Aramada, koltuk, koltuk döşemelerinin altında, pedalların köşesindeki gizli bölmede ve gösterge bölümünün arkasında streç filme sarılı halde 19 adet ruhsatsız tabanca ve 19 adet şarjör ele geçirildi.

Olay ile ilgili 4 kişiye 'Ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma' suçundan işlem yapıldı.


Etiketler: #otomobil #silah #ruhsatsız silah

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