Otomobilde 43 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 43 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyü mevkisindeki kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada; 14 sikke, 9 mühür, 3 iğne, 4 yüzük, 1 ok ucu,1 ağırşak, 2 haç, 1 toka, 7 obje, 1 melek figürü büstü ele geçirildi.
Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #karabük #tarihi eser #tarihi eser kaçakçılığı
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li iki belediyeye operasyon
- Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' istifası
- Siyaset bilimcilerden çarpıcı değerlendirme
- 'Entegrasyon' anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında dev fark!
- CHP'den ilk 'Gürsel Tekin' yorumu
- Zafer Algöz isyan etti: Oha diyorum, Allah vicdan versin
- Colani'yi övdü, 'Tedbir alıyoruz' dedi
- CHP'yi hedef aldı, DEM Parti'ye çağrı yaptı
- ‘Günü geldiği zaman...'