Otomobilde 43 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 43 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde 43 parça tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 11.03.2025 - 15:58

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyü mevkisindeki kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada; 14 sikke, 9 mühür, 3 iğne, 4 yüzük, 1 ok ucu,1 ağırşak, 2 haç, 1 toka, 7 obje, 1 melek figürü büstü ele geçirildi.

Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #karabük #tarihi eser #tarihi eser kaçakçılığı

İlgili Haberler

200 bin dolar değerinde tarihi eser ile yakalandılar: 2 kişi gözaltına alındı

200 bin dolar değerinde tarihi eser ile yakalandılar: 2 kişi gözaltına alındı
Kooperatif başkanına 'tarihi eser' gözaltısı iddiası: Açıklama geldi

Kooperatif başkanına 'tarihi eser' gözaltısı iddiası: Açıklama geldi
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi... Niğde'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 1 gözaltı

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi... Niğde'de 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 1 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler