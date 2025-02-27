Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, park halindeki otomobilde silahla başından vurulmuş halde ağır yaralı olarak bulundu.

Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
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İHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 22:45

Olay, Sanayi Mahallesi Sitesi 1. Cadde’de meydana geldi. Silah sesi duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, park halinde bulunan 41 NN 942 plakalı otomobilde başından vurulmuş halde A.Ö. isimli şahsı buldu. Ağır yaralı olan A.Ö., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #kocaeli #otomobil

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