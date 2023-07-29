Otomobilde çakmak gazı patladı: 4 yaralı
Kayseri'de otomobilin içinde patladığı iddia edilen çakmak gazı nedeniyle 4 kişi yaralandı.
Kayseri'nin Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Ağca Sokak'ta meydana gelen olayda, park halindeki 38 AIA 670 plakalı otomobilde iddiaya göre çakmak gazı tüpü patladı.
Patlamada otomobilde bulunan E.T., A.D., E.H. ve M.Y. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi alınırken polis ekipleri de araçta inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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