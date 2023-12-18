Otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki Aras için herkes seferber oldu!

Yayınlanma: 18.12.2023 - 07:42

Güncelleme: 18.12.2023 - 07:42

İnegöl ilçesi, Yeni Mahalle'de, dün saat 19.00 sıralarında Uludağ Caddesi’nde bulunan fırından ekmek almak için otomobilini park eden Batuhan Dursun (29), oğlu Aras’ı çalışır haldeki otomobilde bırakıp fırına gitti.

Bu sırada aracın kapıları otomatik olarak kilitlendi. Kapıları açamayan Batuhan Dursun, durumu polis ekiplerine bildirdi.

"ÇİKOLATA ALDIM, KAPIYI AÇ VEREYİM"

Olay yerine gelen ekipler, araca zarar vermemek için önce çocuğu kapıları açması için yönlendirmeye çalışırken Batuhan Dursun, "Çikolata aldım sana kapıyı aç vereyim" diyerek oğlunu ikna etmeye çalıştı.

Ekiplerin 30 dakikalık çalışmasının ardından olay yerine çilingir çağırıldı.

Çilingirin çalışmasıyla kapı kısa sürede açılarak Aras kurtarıldı.

Baba Batuhan Dursun'un oğluna sarılması sırasında yaşanan duygusal anlar, kameraya yansıdı.