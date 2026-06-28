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Otomobilde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi: Kamu görevlisi tutuklandı

Otomobilde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi: Kamu görevlisi tutuklandı

28.06.2026 22:42:00
Güncellenme:
DHA
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Otomobilde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi: Kamu görevlisi tutuklandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 28,2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan kamu görevlisi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kamu görevlisinin Yüksekova Devlet Hastanesi'nde görevli doktor olduğu anlaşıldı.
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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda polis kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde, narkotik köpeğinin de katıldığı arama gerçekleştirildi. Aramada 14 kilogram metamfetamin, 7,1 kilogram eroin, 3 kilogram toz esrar ve 4,1 kilogram skunk olmak üzere toplam 28,2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda otomobilde bulunan ve kamu görevlisi olduğu belirlenen Z.A.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

Kamu görevlisinin Yüksekova Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Z.A.Ö olduğu anlaşıldı. 

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