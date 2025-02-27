Otomobilde korkunç yangın! 1 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Bozkır ilçesinde bir otomobilde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Otomobilde korkunç yangın! 1 ölü, 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 00:16

Olay, akşam saatlerinde Bozkır Demirasaf Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 BZ 301 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Yangında otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, M.Ü. ve K.Ü. yaralandı.

İhbar üzerine olay mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bozkır Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.


Etiketler: #konya #otomobil #Yangın

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