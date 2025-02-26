Mahalleli sokağa döküldü... Bursa'da korkutan baca yangını: 2 bina tahliye edildi
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. 2 bina tahliye edildi, çok sayıda ekip yangına müdahale etti.
Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde ’Ciğerci Arif’ ismiyle faaliyet gösteren restoranın baca kısmından alevler yükseldi. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Restoranın bitişiğindeki 2 bina yoğun duman nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından bacadaki yangın söndürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: #Bursa
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