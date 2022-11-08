Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 184,5 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi tutuklandı.

DHA
08 Kasım 2022 Salı, 17:35
Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
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Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında şüphe üzerine bir otomobili durdurup, arama yaptı.

Aramada, 3 parça halinde toplam 184,5 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 46 mermi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Otomobilde bulunan Ö.Ö. (38), A.K. (21) ve M.T.Y. (38) gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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