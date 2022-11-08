Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 184,5 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında şüphe üzerine bir otomobili durdurup, arama yaptı.
Aramada, 3 parça halinde toplam 184,5 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 46 mermi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Otomobilde bulunan Ö.Ö. (38), A.K. (21) ve M.T.Y. (38) gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Video Haberler
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı
- Tozlu araç camlarında resim çiziyor
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara satışında yeni düzenleme yolda
- ‘Cemaatleri koruyorsunuz’
- Akşener'den Yavaş'a 'adaylık' mesajı
- Nebati, Erdoğan'ı yine yalanladı
- 'Son derece doğal ve doğru bir adımdır'
- Flaş hakem tepkisi! 'Ya penaltıyı göremedi...'
- Erdoğan'dan referandum açıklaması
- Cumhuriyet Bağcılar'da uyuşturucu sorununu
- Öğrenciler topluca intihara kalkıştı
- Kuzu otlatırken buldu, 16 milyon yıllık...