Otomobildeki 11 kilo uyuşturucuyu 'Kongar' buldu: 1 gözaltı

Edirne'de polisin, narkotik köpeği 'Kongar' ile arama yaptığı otomobilde, 11 kilo 50 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:25
Otomobildeki 11 kilo uyuşturucuyu 'Kongar' buldu: 1 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasında, M.O.K.'nin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelinin içinde olduğu 22 ADJ 141 plakalı otomobilde narkotik köpeği 'Kongar' ile arama yapıldı. Aramada, bagajdaki valizin içinde 11 kilo 50 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.O.K. hakkındaki soruşturma sürüyor. 


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