21 ilde 'Narkoçelik-7' Operasyonu... 150'den fazla gözaltı var!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "21 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-7' operasyonlarında; 930 kilogram uyuşturucu madde ile 35 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 161 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı" açıklamasında bulundu.

DHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:12
21 ilde 'Narkoçelik-7' Operasyonu... 150'den fazla gözaltı var!
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