İstanbul'da jandarmadan narkotik operasyonu: 62 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 9 aylık takip neticesinde yaptığı operasyonda, 13 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 62 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 17:48
İstanbul'da jandarmadan narkotik operasyonu: 62 gözaltı
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Eyüpsultan İlçe Jandarma Müdürlüğü ve Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçlarına yönelik takip süreci başlatıldı. 9 aylık takip neticesinde belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

Yapılan operasyonda 62 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 kilogram skunk, 800 gram metamfetamin, bin 570 adet ecstacy hap, 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 360 adet 9 mm fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

52 TUTUKLAMA

Operasyonda yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 62 şüpheliden 52'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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