Otomobile kurşun yağdırdılar! Karaman'da silahlı saldırıda kan aktı: 1 kişi yaralandı
Karaman’da bir kişi aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olaydan sonra kaçan 4 şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Gevher Hatun Mahallesi 1833. Sokak üzerinde, M.O., isimli kişi aracının önünü kesen 4 kişinin saldırısına uğradı.
Saldırganlar tarafından aracının içinde önce darp edilen M.O., daha sonra silahla bacağından tek kurşunla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 GÖZALTI
Yaralı şahıs sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olaydan sonra geldikleri otomobille kaçan ve olaya karıştığı ileri sürülen 4 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayda 2 tabanca ile bir tüfeğe de el konuldu.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Etiketler: #Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi #KARAMAN
En Çok Okunan Haberler
-
- Konya'da CHP'ye silahlı saldırı!
- CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talebi!
- Daire başkanı yargıdan şikâyetçi
- 'Göreceksiniz, dayanamayacaklar'
- Rasim Ozan Kütahyalı'nın koruma kararı kaldırıldı
- Saldırganla ilgili ilk ayrıntılar ortaya çıktı!
- Yandaş gazeteci Pazarcı'dan çirkin ifadeler
- O polis memuruna soruşturma
- 'Öcalan aynen şunu söyledi...'
- AFAD açıkladı: Antalya'da deprem