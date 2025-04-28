Karaman'da BTP kongresi yaptırılmamıştı... Ayrıntılara Cumhuriyet ulaştı: 'Erdoğan'ın fotoğrafı Atatürk ile kapatılınca…'

Yayınlanma: 28.04.2025 - 13:56

Güncelleme: 28.04.2025 - 14:43

İktidarın muhalefete yönelik keyfi uygulamaları sürüyor.

Bağımsız Türkiye Partisi, Karaman’da 9. olağan kongresini yapacağı Pirireis Kültür ve Kongre Merkezine alınmadı. Parti yetkilileri ve partililerin salona girememesi nedeniyle kongre yapılamadı.

Konuya ilişkin ilçe seçim kurulu tarafından tutulan tutanakta “Siyasi partililer ve emniyet güçleri ile yapılan görüşmede kongrenin yapılacağı alanın bağlı olduğu müdürlük ve siyasi parti arasında mekanın süslenmesi ve giydirilmesi aşamasında sorunlar yaşandığı ve henüz bir neticeye varılamadığı” ifadeleri yer aldı.





"ERDOĞAN’IN DA İSTEMEMESİ GEREKİR"

‘Mekan süslenmesi ve giydirilmesi sorunu” olarak belirtilen durumun ayrıntılarına ise Cumhuriyet ulaştı.

Kongreye ilişkin salondaki son hazırlıklar bir gün önce yapıldı. Partililerin salonu kongreye hazırlarken kullandıkları Türk bayrağı ve Atatürk posteri, Recep Tayyip Erdoğan’ın salondaki posterini kapadı.

Yetkililer, Erdoğan’ın fotoğrafının üstüne herhangi bir fotoğraf koyulmasının yasak olduğu yönünde bir yönetmelik olduğunu BTP İl Başkanına iletti. Bu uyarı sonrası salonu yönetmeliğe göre düzenlemek isteyen parti üyeleri salona alınmadı.

Durum üzerine parti yetkililerinin iletişim kurduğu Vali Yardımcısı ‘Sorun çözülür’ yönünde yanıt verdi. Ancak parti yetkilileri kongre günü vali yardımcısına ulaşamadı. Kongre yapılamadı.

ÜÇ YIL ÖNCE SORUN OLMAMIŞ

Konuyu gazetemize değerlendiren Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Baş, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda bir partinin genel başkanı. Kendisi hayatta ve onun da başka bir partinin kongresinde kendi fotoğrafının olmasını isteyeceğini sanmıyoruz. En azından normalde böyle olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bağımsız Türkiye Partisi’nin üç yıl önce de aynı salonda kongre düzenlediği ve bu tarz bir engelleme ile karşılaşmadığı ortaya çıktı.