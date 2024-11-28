Otomobili çaldı, 2 gün gezip yerine bıraktı

Bursa'da çaldığı otomobille 2 gün gezdikten sonra aracı çaldığı yere yakın bir sokağa bırakan şüpheli yakalandı.

Otomobili çaldı, 2 gün gezip yerine bıraktı
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DHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 21:05

İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde park halindeki 16 K 2965 plakalı otomobil, düz kontak yöntemiyle çalıştırılıp, çalındı.

Şüpheli, otomobille 2 gün gezdikten sonra aracı çaldığı yere yakın bir sokağa bırakarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

TUTUKLANDI

Yapılan çalışma kapsamında, otomobili çalan hırsızın Sezer S. (20) olduğu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #gözaltı #güvenlik kamerası #mahkeme

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