Otomobili çaldı, 2 gün gezip yerine bıraktı
Bursa'da çaldığı otomobille 2 gün gezdikten sonra aracı çaldığı yere yakın bir sokağa bırakan şüpheli yakalandı.
İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde park halindeki 16 K 2965 plakalı otomobil, düz kontak yöntemiyle çalıştırılıp, çalındı.
Şüpheli, otomobille 2 gün gezdikten sonra aracı çaldığı yere yakın bir sokağa bırakarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
TUTUKLANDI
Yapılan çalışma kapsamında, otomobili çalan hırsızın Sezer S. (20) olduğu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: #gözaltı #güvenlik kamerası #mahkeme
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