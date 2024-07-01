Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Bartın'da hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki otomobile çarpıp, kaldırıma çıktı. Kaldırımda yürüyen 2 kadın ve 1 erkek kazadan saniyelerle kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Okulak Mahallesi Kavaklı Caddesi’nde meydana geldi.
Kent merkezi yönüne giden 35 KF 8596 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan 78 AP 822 plakalı otomobile çarpıp, kaldırıma çıktı.
Bu sırada kaldırımda yürüyen 2 kadın ve 1 erkek hafif ticari aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, 2 kadının kaldırımdan geçtikten 3 saniye sonra, hafif ticari aracın otomobile çarpıp kaldırıma çıkması, bu sırada kaldırımdaki 1 erkeğin de geri kaçarak kazadan kurtulduğu anlar yer aldı.
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