Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk metrelerce havaya uçtu
Hatay’da otomobilin, yolun karşısına geçen bisikletli çocuğa çarptığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Hatay'ın Dörtyol ilçesi İcadiye Mahallesi’nde yaşandı. Bisikletiyle cadde üzerinden karşıya geçmek isteyen 13 yaşındaki H.N. isimli çocuğa seyir halindeki araç çarptı. Kazada bisikletli çocuk yaralandı.
Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarpmasıyla çocuğun metrelerce havaya uçtuğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada yaralanan bisikletli çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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