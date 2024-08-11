Yol bakım aracıyla yol kesip otomobil sürücüsünü darbeden 3 kişi serbest bırakıldı

Ümraniye'de İBB'ye ait yol bakım aracıyla, trafikteki bir otomobilin önünü kesen 3 kişi araçtan inerek sürücüyü darbetmişti. Konuyla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken, İBB'nin idari süreci başlattığı ve dahli olan personelle ilgili işlem yapılacağı öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 14:15
Yol bakım aracıyla yol kesip otomobil sürücüsünü darbeden 3 kişi serbest bırakıldı
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Olay, 31 Temmuz Çarşamba saat 23.15'te Ümraniye Dudullu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçta ailesi de bulunan otomobil sürücüsü K.Ö.D. ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yol bakım aracındakiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından yol bakım aracındakiler otomobilin önünü kesti. Yol bakım aracından inen 3 kişi, otomobilin sürücüsü K.Ö.D.'yi darbetmeye başladı.

Yaşanan kavga, çevredeki yurttaşların araya girmesiyle son bulurken o anlar güvenlik kameraları ile çevredeki yurttaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken İBB konuyla ilgili idari süreç başlattığını ve görüntülerin izlenerek dahli olan personelin tespit edilip işlem yapılacağını açıkladı.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Darbedildiğini iddia eden K.Ö.D. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, İ.K., H.A. ve E.P.'yi gözaltına aldı. İ.K., H.A ve E.P'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.


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