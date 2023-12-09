Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti, sürücü kaçtı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

IHA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 22:24
Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti, sürücü kaçtı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Caddesi'nde bisikletiyle seyir halinde olan Mehmet Koca'ya (59) plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Koca, olay yerinde hayatını kaybederken, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Koca'nın cenazesi Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


kaza çorum

İlgili Haberler

Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücüye 9 yıla kadar hapis cezası istendi

Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücüye 9 yıla kadar hapis cezası istendi
Kadıköy'de bisikletli kadını takip ederek taciz eden şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de bisikletli kadını takip ederek taciz eden şüpheli tutuklandı
EuroVelo Bisikletli Turizm Konferansı İzmir’de toplanıyor

EuroVelo Bisikletli Turizm Konferansı İzmir’de toplanıyor

En Çok Okunan Haberler