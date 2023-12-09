Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti, sürücü kaçtı

Yayınlanma: 09.12.2023 - 22:24

Güncelleme: 09.12.2023 - 22:24

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Caddesi'nde bisikletiyle seyir halinde olan Mehmet Koca'ya (59) plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.

BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Koca, olay yerinde hayatını kaybederken, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Koca'nın cenazesi Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.