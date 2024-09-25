Otomobilin çarptığı 'demir kapı' anneanne ve torunlarının üzerine devrildi: 3 yaralı
Kocaeli’nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobilin çarptığı binanın demir giriş kapısı, bahçede oyun oynayan anneanne ve torunlarının üzerine devrildi. Demir kapının altında kalan 3 kişi yaralandı.
Feci kaza saat 09.00 sıralarında Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Kamuran Caddesi’nde meydana geldi.
Z.Ç. idaresindeki 41 SU 890 plakalı otomobil, caddede yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 katlı binanın demir kapısına çarptı. Kapı, bahçede oyun oynayan Ela Y. (5) ve Ada Y. (3) isimli kardeşler ile anneanneleri Aysel A.’nın üzerine devrildi.
Çevredekilerin yardımıyla anneanne ve torunları kurtarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı anneanne ve torunları çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü, Z.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Niye düne kadar elini kolunu salladı?'
- Tekin yanıt verdi, hesabını kapattı
- İmamoğlu'ndan flaş 'siyasi yasak' yanıtı
- Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti
- Skandal: Halkın sağlığıyla böyle oynadılar
- Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan hakkında yeni iddia
- BDDK müdürünün 'skandal' düğünü
- 'Kumpasın piyonu Süleyman Soylu'
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!
- Emeklilik sisteminde yeni formül ortaya çıktı