Otomobilin çarptığı 'demir kapı' anneanne ve torunlarının üzerine devrildi: 3 yaralı

Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:18

Güncelleme: 25.09.2024 - 11:18

Feci kaza saat 09.00 sıralarında Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Kamuran Caddesi’nde meydana geldi.

Z.Ç. idaresindeki 41 SU 890 plakalı otomobil, caddede yokuş aşağı ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 katlı binanın demir kapısına çarptı. Kapı, bahçede oyun oynayan Ela Y. (5) ve Ada Y. (3) isimli kardeşler ile anneanneleri Aysel A.’nın üzerine devrildi.

Çevredekilerin yardımıyla anneanne ve torunları kurtarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı anneanne ve torunları çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü, Z.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.