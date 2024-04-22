Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü havaya fırladı!
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ara yoldan kontrolsüz şekilde caddeye çıkan motosiklete otomobil çarptı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Bozburun Mahallesi Bozburun Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet C., kullandığı otomobille, ara sokaktan kontrolüz şekilde caddeye çıkan Hüseyin İ.'nin kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hüseyin İ. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin İ.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Öte yandan kaza anının bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.
Görüntüde otomobilin motosiklete çarpması, çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün havaya fırlayıp düşmesi yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Böyle giderlerse…’
- Bahçeli, Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı
- Emniyet müdürü kalp krizinden öldü!
- THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
- ‘3 bakan haricinde…’
- CEO’su istifa etti!
- Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi sözleri!
- Seçimde kaybeden Hakan Peker sessizliğini bozdu
- 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
- Yeni 'şeyh' hayatını kaybetti