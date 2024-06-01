Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde plakası belirlenemeyen otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Söke-Kuşadası karayolu Ağaçlı Kavşağı'nda Erdoğan Cambaz (26) yönetimindeki 09 ACL 603 plakalı motosiklete, plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cambaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, yaptığı incelemede kazaya karışıp kaçtığı değerlendirilen otomobili Yenikent Mahallesi'nde terkedilmiş olarak buldu.
Ekipler, sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gezi'nin Vali'si avukat oldu!
- AKP’li belediye yeni evlere kepçeyi vurdu
- Hamas'tan ilk açıklama geldi!
- 'Mourinho ile konuştum, Fenerbahçe'ye...'
- Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti
- Almanya'daki çifte vatandaşlık yasası değişiyor
- Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
- CHP’liler hastalarla görüşemedi, vali kapıyı kapattı
- Erdoğan 'yumuşama şartlarını' açıkladı
- Görevden alma ve atama kararları...