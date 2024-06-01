Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde plakası belirlenemeyen otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 13:42
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Abone Ol google-news

Söke-Kuşadası karayolu Ağaçlı Kavşağı'nda Erdoğan Cambaz (26) yönetimindeki 09 ACL 603 plakalı motosiklete, plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cambaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, yaptığı incelemede kazaya karışıp kaçtığı değerlendirilen otomobili Yenikent Mahallesi'nde terkedilmiş olarak buldu.

Ekipler, sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


İlgili Haberler

Oğlunun otomobilini sollamaya çalıştı: 3 ölü, 5 yaralı!

Oğlunun otomobilini sollamaya çalıştı: 3 ölü, 5 yaralı!
Bolu’da 'yaya geçidinde' feci kaza... Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu!

Bolu’da 'yaya geçidinde' feci kaza... Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu!
Bayburt'ta acı olay: Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Bayburt'ta acı olay: Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da otele bombalı saldırı girişimi: Görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul'da otele bombalı saldırı girişimi: Görüntüler ortaya çıktı!
Yarın yapılacak LGS sınavında 1 milyon aday ter dökecek

Yarın yapılacak LGS sınavında 1 milyon aday ter dökecek
Cumhuriyet aydını Dr. Erdal Atabek’i kaybettik

Cumhuriyet aydını Dr. Erdal Atabek’i kaybettik
Koç Holding’ten Yapı Kredi açıklaması

Koç Holding’ten Yapı Kredi açıklaması
Kadın ilçe merkezinde çıplak dolaştı!

Kadın ilçe merkezinde çıplak dolaştı!
Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu!

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu!
'Başkomiser' yalanıyla kandırılıp evini sattı: Parayı 1300 kilometre gidip dolandırıcılara teslim etti

'Başkomiser' yalanıyla kandırılıp evini sattı: Parayı 1300 kilometre gidip dolandırıcılara teslim etti
Şarkıcı Hatice canlı yayında havladı! ‘Hayvanların sonuna kadar arkasındayım’

Şarkıcı Hatice canlı yayında havladı! ‘Hayvanların sonuna kadar arkasındayım’