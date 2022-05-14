Otomobilin çarptığı sürüdeki koyunlardan 30'u öldü, 10'u yaralı
Elazığ'da, otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada hayvanlardan 30'u öldü, 10'u yaralandı.
Kaza, 13 Mayıs Cuma gecesi Karakoçan ilçesi Elazığ- Bingöl kara yolu Kulundere köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği bilinmeyen 34 LP 9864 plakalı otomobil, Bingöl'den Elazığ yönüne gelirken Kulundere köyü mevkisinde yolun karşısına geçen sürüye çarptı. Kazada, 30 koyun öldü, 10 koyun yaralandı. Otomobilde ise hasar oluştu.
EKİPLER YOLDA ÖNLEM ALDI
Çobanın ihbarıyla olay yerine jandarma ekipleri geldi. Ekipler, olası bir kazaya karşı yolda önlem aldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme yaparken, otomobil bölgeye çağrılan çekiciyle kaldırıldı.
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