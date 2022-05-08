Yazıhan'da kurt sürüsünün saldırısı: Ağıldaki 200 koyun öldü

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, dağdan inen kurt sürüsü, Önder Şahin'e ait ağıla girerek, 200 koyunu öldürdü.

DHA
08 Mayıs 2022 Pazar, 12:45
Yazıhan'da kurt sürüsünün saldırısı: Ağıldaki 200 koyun öldü
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Olay, Maltatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Alacan Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Şahin'e ait 200 koyunun bulunduğu ağıla kurt sürüsü saldırdı.

Gürültüyü duyarak ağıla girenler, gördüğü manzara karşısında şok oldu. 200 koyununun öldüğünü belirten ağıl sahibi Önder Şahin, zararının yaklaşık 500 bin lira olduğunu söyledi.

Olayın arıdan, Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ağıla giderek inceleme yaptı.


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