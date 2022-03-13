Otomobilinde öldürülen moda tasarımcısı toprağa verildi
Denizli'de kendisine ait otomobilde göğsünden bıçaklanarak öldürülen moda tasarımcısı Emre Coşgun (34), son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili gözaltına alınan arkadaşı Onur Şimşek (32) polisteki ifadesinde, olayın Coşgun ile aralarında çıkan tartışmada kendisine küfür ettiği gerekçisiyle yaşandığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Şimşek tutuklandı.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi 1182 Sokak'ta meydana geldi. Moda tasarımcısı Emre Coşgun, kendisine ait 20 EC 261 plakalı otomobille yanındaki arkadaşı Onur Şimşek ile boş bir araziye gitti. Otomobildeki iki arkadaş henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur Şimşek yanındaki bıçakla Coşgun'u göğsünden yaraladı. Olayın ardından 112 Acil Servis'i arayan Şimşek arkadaşının bıçaklandığı söyleyip yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşgun, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri Onur Şimşek'i gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Kavga sırasında sağ elinden bıçakla yaralanan Onur Şimşek, arkadaşı Coşgun'u 'Fatih' isminde birinin bıçaklayıp, kaçtığını iddia etti. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobilde üçüncü bir kişinin olmadığını belirledi. Gözaltına alınan Şimşek ifadesinde arkadaşı Coşgun'un kendisiyle küfürlü konuştuğu için tartıştıklarını, olayın ise tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşandığını söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Bıçaklanarak hayatını kaybeden moda tasarımcısı Emre Coşgun'un cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Coşgun'un cenazesi Hallaçlar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
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