Moda dünyasının ünlü ismi André Leon Talley yaşamını yitirdi

19 Ocak 2022 Çarşamba, 17:22

Vogue dergisinin eski kreatif direktörü ve serbest editörü André Leon Talley’nin 73 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

André Leon Talley’nin 18 ocak salı günü New York’ta hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybettiğini öğrenildi. Talley’in ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Talley, gerçekçi yorumları ve üzerine giydiği kaftanlar, şapkalar ve cüppeler gibi gösterişli varlığıyla tanınan moda dünyasında öncü bir figürdü. Altmış yıla yayılan bir kariyerde Talley, konumunu moda dünyasında podyumda ve perde arkasında çeşitliliği savunmak için kullandı.

Talley, 1983-1987 yılları arasında Vogue dergisinin moda haberleri direktörü olarak çalışmış, 1987’de kreatif direktörü olmuştu. 1995 yılına kadar bu görevi sürdüren Talley, basılı dergiye dönerek 2013’te ayrılana kadar serbest editör olarak çalışmıştı. Talley, The New York Times, W ve Interview gibi çok sayıda yayına da katkıda bulunmuştu.