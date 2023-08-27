Manisa’da otomobil yol kenarındaki araziye uçtu: 2’si çocuk 3 yaralı

Yayınlanma: 27.08.2023 - 14:40

Güncelleme: 27.08.2023 - 14:42

Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi’nde; Berna E.’nin (31) kullandı

Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan çocukları M.E.E. (4) ve A.B.E. (1) yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.