Manisa’da otomobil yol kenarındaki araziye uçtu: 2’si çocuk 3 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki boş araziye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.08.2023 - 14:40
Manisa’da otomobil yol kenarındaki araziye uçtu: 2’si çocuk 3 yaralı
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Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi’nde; Berna E.’nin (31) kullandı

Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan çocukları M.E.E. (4) ve A.B.E. (1) yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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