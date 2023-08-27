Manisa’da otomobil yol kenarındaki araziye uçtu: 2’si çocuk 3 yaralı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki boş araziye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi’nde; Berna E.’nin (31) kullandı
Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan çocukları M.E.E. (4) ve A.B.E. (1) yaralandı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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