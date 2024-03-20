Otomobille bonzai ham maddesi sevkiyatına 4 tutuklama

Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:00

Güncelleme: 20.03.2024 - 16:01

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini belirledi. Bunun üzerine Sarayköy ilçe girişinde önceki gün önlem alan jandarma, içinde 4 kişi bulunan otomobil durdurulup, arama yapıldı.

Aramada 350 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Şüpheliler Furkan K., Serkan B., Serenay B. ve Murat A. gözaltına alındı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen 350 gram ham maddeyle yaklaşık 13 kilogram bonzai elde edilebileceği, piyasa değerinin ise yaklaşık 2 milyon lira olduğu bildirildi.