Otomobille bonzai ham maddesi sevkiyatına 4 tutuklama

İstanbul’dan Denizli’ye getirdikleri 350 gram bonzai ham maddesi ile yakalanan 4 kişi, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:00
Otomobille bonzai ham maddesi sevkiyatına 4 tutuklama
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini belirledi. Bunun üzerine Sarayköy ilçe girişinde önceki gün önlem alan jandarma, içinde 4 kişi bulunan otomobil durdurulup, arama yapıldı.

Aramada 350 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Şüpheliler Furkan K., Serkan B., Serenay B. ve Murat A. gözaltına alındı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen 350 gram ham maddeyle yaklaşık 13 kilogram bonzai elde edilebileceği, piyasa değerinin ise yaklaşık 2 milyon lira olduğu bildirildi.


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