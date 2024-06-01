Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var!

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 14:13
Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: Yaralılar var!
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Murat K. idaresindeki 34 JP 7554 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale kara yolu İnegazili köyü kavşağında Halil C'nin kullandığı 06 S 8397 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Sevginur K, Aydın G, Nurettin K. ve Döndü K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre Ankara-Sungurlu yönünde tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Öte yandan kazanın, Halil C'nin kullandığı araçta bulunanların bir yakınlarının cenazesine giderken meydana geldiği öğrenildi.


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