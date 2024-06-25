Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Döndü Ç. idaresindeki otomobil ile Sıraç B. idaresindeki motosiklet, Adıyaman merkez Esentepe Mahallesi TOKİ Yolu üzerinde çarpıştı.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Sıraç B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Sıraç B’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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