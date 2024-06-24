Kaza yapan iki otomobil ağaca çarparak durabildi: 2 yaralı

Yayınlanma: 24.06.2024 - 17:46

Güncelleme: 24.06.2024 - 17:48

Feci kaza, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden Didem A. idaresindeki 06 FD 2389 plakalı otomobille, aynı istikamette giden Emine Ö. yönetimindeki 14 EU 464 plakalı otomobille dönel kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil de yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Meydana gelen kazada iki otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Didem A. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan Emine Ö. ise sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti. Daha sonra Emine Ö. yakınlarıyla birlikte hastaneye tedavi için gitti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.