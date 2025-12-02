Otomobille TIR çarpıştı; estetik doktoru öldü, 5 kişi yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada medikal estetik doktoru Zülfü Akşit hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Polatlı-Konya kara yolunda meydana geldi. Konya yönüne giden otomobil ve karşı yöndeki TIR’ın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan medikal estetik doktoru Zülfü Akşit, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.