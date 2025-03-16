Otomobiller birer birer arandı! Bolu'da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 gözaltı

Bolu’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobiller birer birer arandı! Bolu'da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 13:50

Akpınar Mahallesi Biçer Sokak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akpınar Mahallesi Biçer Sokak'taki tek katlı bir eve saat 01.30 sıralarında operasyon düzenledi.

Ekipler, şüphelilerin otomobil ve evlerinde arama yaptı. Aramalarda bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma’ suçundan soruşturma başlatıldı. 

 


Etiketler: #uyuşturucu

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