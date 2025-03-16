Otomobiller birer birer arandı! Bolu'da 'uyuşturucu' operasyonu: 3 gözaltı
Bolu’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Akpınar Mahallesi Biçer Sokak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akpınar Mahallesi Biçer Sokak'taki tek katlı bir eve saat 01.30 sıralarında operasyon düzenledi.
Ekipler, şüphelilerin otomobil ve evlerinde arama yaptı. Aramalarda bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma’ suçundan soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #uyuşturucu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yandaşın 'sınav belgesinde' hatalar zinciri!
- Gece kulubünde büyük facia
- ABD savaş uçakları harekete geçti!
- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan uyardı
- İmamoğlu 'turpun büyüğünü' Trabzon'da gösterdi
- Cenazesine katılamadı: Nedenini gözyaşları ile anlattı
- Bakanlık, ünlü bal markasını ifşa etti
- Devlet Bahçeli neden fotoğraf vermiyor?
- 6 bin ailenin geçim kaynağı
- Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti!