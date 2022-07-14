Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Düzce'’nin Akçakoca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce'de öğle saatlerinde, Akçakoca ilçesi Edilli köyü mevkisinde bir kaza meydana geldi.
Ali Dalançıkan kontrolündeki 81 DP 405 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İbrahim Göl'ün kullandığı 81 ACH 216 plakalı otomobil çarpıştı.
Meliha Dalançıkan kaza yerinde hayatını kaybetti, Ali ve Nurten Dalançıkan ile İbrahim, Ayşe, Hanife ve Şevval Göl yaralandı.
Gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Video Haberler
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- SADAT'çıdan gölge İçişleri
- Geçen seneden ders çıkarılmadı: Datça da yanıyor!
- Satır arasındaki ayrıntıya dikkat çekti
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu