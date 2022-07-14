Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 17:07

Düzce'de öğle saatlerinde, Akçakoca ilçesi Edilli köyü mevkisinde bir kaza meydana geldi.

Ali Dalançıkan kontrolündeki 81 DP 405 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İbrahim Göl'ün kullandığı 81 ACH 216 plakalı otomobil çarpıştı.

Meliha Dalançıkan kaza yerinde hayatını kaybetti, Ali ve Nurten Dalançıkan ile İbrahim, Ayşe, Hanife ve Şevval Göl yaralandı.

Gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı.