Feci kaza... Safari cipi şarampole yuvarlandı: Firma şoförü öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde safari için yola çıkan cipin şarampole yuvarlanması sonucunda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İHA
14 Temmuz 2022 Perşembe, 15:38
Feci kaza... Safari cipi şarampole yuvarlandı: Firma şoförü öldü
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Side'den safari için Oymapınar Mahallesi'ne tura çıkanları taşıyan Hacı Bölükbaşı Dinç'in idaresindeki üstü açık safari cipi, Manavgat Barajı yakınlarında uçuruma devrildi.

SAFARİ FİRMASI SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Yaklaşık 100 metre yuvarlanan cipin sürücüsü Dinç, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 4'ü turist 9 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

 


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