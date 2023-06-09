Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 11:02

Güncelleme: 09.06.2023 - 11:04

Sarılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde; Rıdvan Deniz’in kullandığı 17 ADM 795 plakalı otomobille Sarılar’dan gelip Çamlık istikametine gitmekte olan Sultan Gül’ün kullandığı 07 ELK 11 plakalı otomobil, kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otomobil sürücülerinden Sultan Gül ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Feyza Şule Gül, Ayşe Uysal, Nihal Uysal, Sinem Sarıkaya, Asker Aydın, Murat Aydın ve Muhammet Deniz yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan değişik hastanelere kaldırıldı.