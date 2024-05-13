Otomotivde yeni regülasyon krizi

Yayınlanma: 13.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.05.2024 - 04:00

27 Kasım 2019 tarihinde kesinleşen GSR II yönetmeliğinin yürürlük tarihi de o dönemde belirlenmişti. Ancak her ülkenin yürürlüğe alış şekli konusu ülkelere kendi yöntemlerini belirleme özgürlüğü verilmişti. Türkiye’de yayımlanan yönetmeliğe göre GSR II regülasyonunda belirtilen donanımlara sahip olmayan araçlar 7 Temmuz’da itibaren satılamayacak. Bu durumun istisnası ise markanın 2023 yılında yaptığı satışın yüzde 10’u kadar GSR II uyumlu olmayan otomobili satabilecek olması. Bu sınırlama ticari araçlarda yüzde 30 olarak uygulanacak.

BİR YIL SÜRE TANINDI

Avrupa ülkelerinde genel olarak 6 Nisan tarihi sonrası üretilen GSR II uyumsuz otomobillerin 7 Temmuz tarihinden sonra satılamayacak olması, 6 Nisan tarihinden önce üretilenlerin ise 7 Temmuz’dan sonra da satılabilmesi şeklinde bir uygulama söz konusu. Avrupa’nın en büyük pazarları arasında yer alan, Almanya, İtalya, İspanya gibi ülkelerde uygulamayla ilgili duyuru yılın başında yapılırken markalardan 6 Nisan öncesinde üretilmiş araçların listesini sunmaları da istendi. Bu ülkelerde listesi verilen ve kaydı yapılan araçların satışı 2024 yılı sonuna kadar yapılabilecek. Burada amaç GSR II şartlarına uygun araçların üretimini 6 Nisan’dan itibaren başlatmak ve öncesinde üretilmiş araçların ithalat ve satışına izin vererek geçiş esnasında stok yönetiminin doğru yapılabilmesini sağlamak. Türkiye’de de önceki regülasyon geçişlerinde otomotiv firmalarına bir yıl süre tanınırdı. Böylece markalar ve üreticiler bu geçişleri üretim ve stok planlamasını yaparak yönetebiliyordu.

Üreticiyi, ithalatçıyı, yan sanayiyi ve fiyat artışı nedeniyle tüketiciyi de olumsuz etkileyecek bu uygulama için sektörün bakanlığa ilettiği talepleri var. Daha önceki regülasyon geçişlerinde olduğu gibi, eldeki stokların bitirilebilmesi için 7 Temmuz olarak belirlenen son tescil sınırlamasının bir yıl uzatılması ilk talep. Diğer geçiş uygulaması ise binek otomobillerde 2023 satışının yüzde 10’u kadar adedinin satışına devam edilebileceği yönde yapılan sınırlandırılmanın, ticari araçlarda olduğu gibi yüzde 30’a yükseltilmesi ve bu araçların ithal edilebilme süresinin bir yıl daha uzatılması. 7 Temmuz itibarıyla markalar bu maliyet artışlarını satış fiyatlarına yansıtmaya başlayacak.

