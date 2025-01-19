Otoparkta 'canlı bomba' alarmı!

Adıyaman’da, faaliyet gösteren AVM’nin açık otoparkında canlı bomba olduğuna dair verilen ihbar polis ekiplerini alarma geçirdi.

Otoparkta 'canlı bomba' alarmı!
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İHA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 00:25

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi’nde faaliyet gösteren AVM’nin açık otoparkında canlı bomba olduğuna dair ihbar alan 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine çok sayı polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, AFAD ekipleri ve polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Polis ekipleri AVM’nin açık otoparkında ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Olay yerinde ve çevresinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. İhbarın asılsız olduğu tespit edilirken polis ekipleri her ihtimale karşı bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #adıyaman #canlı bomba

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