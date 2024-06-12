MHP'li Semih Yalçın gazetecileri hedef gösterdi: 'Patlamaya hazır canlı bomba gibi...'

Yayınlanma: 12.06.2024 - 15:01

Güncelleme: 12.06.2024 - 15:01

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve öldürülen Sinan Ateş’in işe Ayşe Ateş’le yaptığı görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

“Marksist basın MHP ile AK Parti arasına fitne sokmaya çalışıyor” diyen Yalçın, iktidara yakın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’yi de ‘canlı bomba’ya benzetti.

Yaptığı açıklamada gazetecileri hedef gösteren Yalçın, şunları söyledi:

“Halk TV, TV 100 ve Sözcü TV gibi solcu gazetecilere ekranı pazarlayan medya kuruluşları; Barış Yarkadaş, Bahar Feyzan, Ali Kemal Erdem, Osman Sert gibi MHP muarızı tipleri ekrana çıkararak partimize saldırmalarını sağlamaktadır. Şuuraltında MHP düşmanlığı şifrelenmiş olan gazeteci Abdulkadir Selvi de meşrebi ve tıyneti icabı, MHP muarızı koroya zaman zaman gönüllü olarak katılmaktadır.

Medyada fitne ve bozgunculuğun nevi şahsına münhasır bir versiyonunu temsil eden Selvi, patlamaya hazır bir canlı bomba gibi taraflar arasında gidip gelmektedir. Selvi; vicdanı değil, ahlakı kanayanlarla birliktedir. Sol basında boy gösteren tiplerin kimi her hususta istihbarat edinen CIA ajanı, kimi politika uzmanı(!), kimi toplum bilimci(!), kimi bilirkişi(!) rollerini üstlenerek MHP aleyhinde algı oluşturmaya çalışmaktadır. MHP’yi savunmaya kalkan vicdan ve insaf ehli gazetecilereyse mobing ve linç uygulanmaktadır. Yerel seçimlerde alınan sonuçların şişirmesiyle coşan bu solcu gazeteciler, MHP aleyhtarlığında yarışa girmişlerdir.”