Otoparkta iki grup arasında silahlı çatışma: 5 yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde otoparkta gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde gece saat 00.30 sıralarında iddiaya göre, otoparkta O.T ile L.E ve N. A. arasında tartışma çıktı.
Burada yanlarında getirdikleri pompalı tüfeklerle birbirine ateş eden şahıslarla, kavgaya dahil olan O.S, D.T ve M.Ö, H.S ve M.K.K. av tüfeğiyle vurularak yaralandı.
Yaralılar kendi imkanlarıyla gittikleri Serik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındılar.
Olay sonrası ihbar üzerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede fişek bulurken, bazı araçlara kurşunların isabet ettiği görüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, ticari taksiyle gelen ve aracı çalışır halde bırakıp kayıplara karışan 2 maskeli şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.
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