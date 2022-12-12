Zonguldak’ta silahlı kavga: 5 yaralı
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 3’ü yoldan geçenler olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Devrek ilçesinde bulunan Cumhuriyet Alanı’nda, gece saatlerinde iddiaya göre Ersan ve Ahsen F. kardeşler aralarında borç meselesi bulunan Cenk ve Emrullah G. kardeşler ile karşılaştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Taraflar arasında başlayan tartışma büyüdü. Kavgaya dönen tartışmada F. kardeşler, silahla G. kardeşlere ateş açtı. Cenk ve Emrullah G.'nin yanı sıra o esnada yoldan geçen T.A., Y.S.C. ve Ö.Ç. de yaralandı. Ahsen ve Ersan F. kardeşler ise olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 5 kişi ambulanslarla götürüldüğü Devrek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren iki kardeşi yakalamak için çalışma başlattı
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