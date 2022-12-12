Morg önünde ateş: Adana'da hastane müdürü silahlı saldırıda vuruldu
Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Müdürü Kamil Önder'e silahlı saldırı düzenlendi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Müdürü Kamil Önder, silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Hastane morgunun önünde bekleyen Kamil Önder'e kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş edip kaçtı.
Bacağından yaralanan Önder, hastanede tedaviye alındı.
Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
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