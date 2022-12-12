Morg önünde ateş: Adana'da hastane müdürü silahlı saldırıda vuruldu

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Müdürü Kamil Önder'e silahlı saldırı düzenlendi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA
12 Aralık 2022 Pazartesi, 10:49
Morg önünde ateş: Adana'da hastane müdürü silahlı saldırıda vuruldu
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Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Müdürü Kamil Önder, silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Hastane morgunun önünde bekleyen Kamil Önder'e kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş edip kaçtı.

Bacağından yaralanan Önder, hastanede tedaviye alındı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.


Çukurova Hastane Balcalı Hastanesi silahlı saldırı

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