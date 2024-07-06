Otoparkta silahlı kavga... Husumetlisini vurdu!
Düzce'de otoparkta tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurulan Yücel Aydın (26) yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Camikebir Mahallesi Alemdar Sokak'ta meydana geldi.
Yücel Aydın, aralarında husumet olan ismi öğrenilemeyen kişiyle otoparkta tartıştı. İkilinin tartışması kavgada dönüştü.
Şüpheli, tabancayla Aydın'ı vurdu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Aydın yere yığılırken şüpheli kaçtı.
Yaralı Aydın, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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