Torunlarının gözü önünde motosiklet üzerinde tabancayla başından vuruldu!

Mersin'de 2 torunuyla motosiklet üzerinde seyir halindeyken tabancalı saldırıya uğrayan Salih Şahin (56), başından vurularak ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 08:35
Torunlarının gözü önünde motosiklet üzerinde tabancayla başından vuruldu!
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Olay, gündüz saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi Efrenk Kordonu Caddesi'nde meydana geldi.

Beraberinde 2 küçük torunuyla beraber motosikletle seyir halinde olan Salih Şahin, yanına yaklaşan motosikletteki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile açılan ateş sonucu başından vurulan Şahin'in motosikleti yere devrildi.

Şahin ve motosiklette bulunan 2 torunu da yere düşerken, başında kask bulunan saldırgan hızla olay yerinden kaçtı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Şahin’in silahlı saldırıya uğraması ve torunlarıyla birlikte motosikletten düşmesi ile saldırganın olay yerinden kaçtığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şahin, ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, torunları ise olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


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