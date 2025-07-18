Cumhuriyet Gazetesi Logo
Otostop çekerek bindiği kamyonet kazaya karıştı!

Otostop çekerek bindiği kamyonet kazaya karıştı!

18.07.2025 12:34:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Otostop çekerek bindiği kamyonet kazaya karıştı!

Bursa'da, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Suriye uyruklu Mutez H.’nin, kamyonete otostop çekerek bindiği belirtildi.

İnegöl-Yenişehir yolu İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ışıklı kavşakta saat 10.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İnegöl'den Yenişehir yönüne giden Melih K. (21) idaresindeki 16 BSP 428 plakalı kamyonet, OSB'den kavşağa giriş yapan Fahrettin K.’nin (56) kullandığı 16 BGL 140 plakalı hafif ticari araçla çarpışıp, devrildi.

Kazada sürücüler Fahrettin K. ve Melih K. ile kamyonete otostop çekerek binen Mutez H. (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #Kamyonet #otostop

İlgili Haberler

Son Dakika... Arnavutköy'de İETT kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika... Arnavutköy'de İETT kazası: 1 kişi hayatını kaybetti Son Dakika haberi... Arnavutköy'de İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza da araç sürücüsü hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.
Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: En az 26 yolcu yaralandı!
Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: En az 26 yolcu yaralandı! Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 26 kişi yaralandı.
Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 16 kişi yaralandı
Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 16 kişi yaralandı Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı. Minibüste bulunan 14 tarım işçisi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.