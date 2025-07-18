Otostop çekerek bindiği kamyonet kazaya karıştı!

İnegöl-Yenişehir yolu İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ışıklı kavşakta saat 10.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; İnegöl'den Yenişehir yönüne giden Melih K. (21) idaresindeki 16 BSP 428 plakalı kamyonet, OSB'den kavşağa giriş yapan Fahrettin K.’nin (56) kullandığı 16 BGL 140 plakalı hafif ticari araçla çarpışıp, devrildi.

Kazada sürücüler Fahrettin K. ve Melih K. ile kamyonete otostop çekerek binen Mutez H. (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.