Otoyol üzerinde dehşet: Parçalanmış kadın cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyol üzerinde parçalanmış kadın cesedi bulundu. Vahşetle ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 17:33
Otoyol üzerinde dehşet: Parçalanmış kadın cesedi bulundu
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Kaza, sabah saatlerinde otoyol Berdan Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan E.K., otoyolda seyir halindeyken parçalanmış kadın cesedi fark ettiğini ve ezmemek için bariyerlere çarptığını bildirdi.

İhbarla bölgeye 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Cesette inceleme yapan ekipler, D.K. (62) isimli kadına ait olduğunu tespit etti. Olay yerindeki bir poşetin içerisinde kıyafet ve otomobil aynası bulan ekipler, geniş çaplı çalışma başlattı.

Aynanın ait olduğu aracı tespit eden polis, şüpheli sürücü S.S.K.'yi (30) merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahallesi'nde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.


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